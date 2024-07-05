За оборот сильнодействующих веществ жительница Ингушетии получила 2 года колонии

Установлено, что в октябре 2021 года в Назрани женщина в долг приобрела у своей свекрови с целью последующего сбыта 957 граммов «Тропикамида» и «Прегабалина». 120 тыс. рублей она должна была передать последней уже после их продажи, а оставшиеся деньги оставить себе.

Реализовать задуманное фигурантка не смогла, поскольку сильнодействующие вещества были обнаружены правоохранителями при проведении обыска по месту ее жительства.

Магасский районный суд, с учетом наличия на иждивении осужденной 5-х детей, приговорил ее к двум годам колонии общего режима.