Жителю Ингушетии грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю мефедроном

По данным следствия, 11 января текущего года в Назрани обвиняемый реализовал запрещённое вещество мефедрон массой 1,34 грамма. В роли покупателя выступил сотрудник полиции, проводивший оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». За совершённую сделку злоумышленник получил 9 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Он заключён под стражу до вынесения приговора.

Прокурор передал уголовное дело в Магасский районный суд республики для рассмотрения.