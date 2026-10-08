Во второй том книги «Под небом единым» включены 23 произведения ингушских авторов

«Первый том литературного сборника прозы и поэзии «Под небом единым» — это совместный культурный проект, реализованный с участием авторов из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Сочи и Кубани под общей идеей добрососедства и культурного обмена. Его редактором-составителем выступил Фархад Гулямов. Надо сказать, что мы уже презентовали книгу в нескольких местах. И у нас в Ингушетии тоже. Летом этого года делегация литераторов и участников данного проекта совершила поездку по «местам силы» Ингушетии и Кабардино-Балкарии и там, также, был презентован первый том, а местных авторов пригласили к участию во втором томе. В декабре мы запланировали представить первый том в Пушкинском музее в Москве, есть намерения показать книгу в музее-театре «Булгаковский дом», других известных локациях. Готовим уже вовсю вторую книгу и в ней уже собраны имена 23 писателей и поэтов из Ингушетии. Главное для нас — прославлять нашу малую родину Ингушетию, показывать самые лучшие ее стороны, чтобы о ней знали, как о самом красивом и гостеприимном уголке планеты» — рассказал Мальсагов, являющийся инициатором проекта.

Добавим, что расхожее выражение «поездка по местам силы» означает путешествие по природным или историческим локациям, которые привлекают своей особенной энергетикой, тишиной и живописными видами.