Ингушские единороссы обсудили работу фракции партии в новом парламенте региона

В Магасе прошло заседание Президиума Регионального политического совета ингушского отделения партии «Единая Россия», которое возглавил Микаил Илезов. Участники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования депутатской группы партии в Народном собрании республики восьмого созыва, а также некоторые кадровые и организационные моменты.
Как сообщает газете «Ингушетия» пресс-служба секретариата регионального отделения, Микаил Илезов подчеркнул: «Необходимо обеспечить слаженную работу депутатского объединения и наладить продуктивное сотрудничество в рамках Народного собрания. Все принимаемые решения должны способствовать последовательной и ответственной деятельности депутатов».
По итогам обсуждения повестки президиум принял соответствующие решения в установленном порядке. Отмечается, что деятельность регионального отделения партии ориентирована на обеспечение согласованной работы депутатского корпуса и дальнейшее взаимодействие в рамках парламента Ингушетии.