Ингушские единороссы обсудили работу фракции партии в новом парламенте региона

Как сообщает газете «Ингушетия» пресс-служба секретариата регионального отделения, Микаил Илезов подчеркнул: «Необходимо обеспечить слаженную работу депутатского объединения и наладить продуктивное сотрудничество в рамках Народного собрания. Все принимаемые решения должны способствовать последовательной и ответственной деятельности депутатов».

По итогам обсуждения повестки президиум принял соответствующие решения в установленном порядке. Отмечается, что деятельность регионального отделения партии ориентирована на обеспечение согласованной работы депутатского корпуса и дальнейшее взаимодействие в рамках парламента Ингушетии.