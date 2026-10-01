IT-Академия Ингушетии приглашает принять участие в ИИ-хакатоне «Точка сборки»

Участникам предложат три кейса от компаний М. Видео, DBI и GIGA COWORK. Команды смогут разработать ИИ-агента для создания образовательных программ, голосового ассистента для записи в клинику или решение для автоматического заполнения характеристик товаров.

Хакатон пройдет в командном формате. Желающие могут сформировать команды численностью от двух до четырех человек, а тем, кто пока не нашел команду, организаторы помогут ее подобрать. С 13 по 30 октября работа над проектами будет проходить онлайн, а 31 октября лучшие команды представят свои решения на очном финале в Магасе.

Общий призовой фонд хакатона составляет 900 тыс. рублей. Помимо возможности побороться за призовые места, участники получат доступ к вычислительным мощностям Cloud. ru. Лучшие разработанные решения могут быть рассмотрены компаниями для дальнейшего внедрения.

Регистрация на хакатон продлится до 11 октября. Заявки принимаются по ссылке.