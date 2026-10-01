На улице Дахкильгова в Назрани создают новый современный сквер

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, появление нового сквера жители действительно ждут. В настоящее время здесь продолжаются работы по благоустройству территории, озеленению и созданию необходимой инфраструктуры.

«Наша задача — чтобы вместе с новыми жилыми кварталами появлялись и комфортные общественные пространства. Уверен, после завершения работ этот сквер станет востребованным местом отдыха для жителей всего района», — подчеркнул мэр города Руслан Оздоев.