На улице Дахкильгова в Назрани создают новый современный сквер

Район Назрани, где расположена улица Дахкильгова, активно застраивается, здесь появляется всё больше новых домов и, соответственно, растёт число жителей. При этом долгое время поблизости практически не было благоустроенного общественного пространства, где можно было бы прогуляться, провести время с детьми или просто отдохнуть.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, появление нового сквера жители действительно ждут. В настоящее время здесь продолжаются работы по благоустройству территории, озеленению и созданию необходимой инфраструктуры.
«Наша задача — чтобы вместе с новыми жилыми кварталами появлялись и комфортные общественные пространства. Уверен, после завершения работ этот сквер станет востребованным местом отдыха для жителей всего района», — подчеркнул мэр города Руслан Оздоев.