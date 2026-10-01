Партийный десант Единой России проверил горячее питание в школе Малгобека

В выездной проверке в рамках реализации Народной программы участвовали секретарь местного отделения партии Усман Евлоев и депутаты-единороссы. Они изучили процесс кормления школьников, качество приготовления и раздачи блюд, а также соблюдение санитарных норм и организационных правил.

Отмечается, что основной упор делался на то, чтобы еда в школе оставалась вкусной и полезной.

«Подобные рейды нужны для того, чтобы лично убедиться в том, как кормят наших детей, и быстро решать любые проблемы. Нам важно, чтобы ученики каждый день получали горячие, качественные и полноценные блюда, а все требования строго выполнялись», — подчеркнул Усман Евлоев.

Проверки значимых социальных направлений в учебных заведениях города будут проводиться и дальше.