Глава Ингушетии поздравил Муслима Татриева с переизбранием в Госдуму

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства, на выборах 2026 года Муслим Татриев получил 81,99% голосов избирателей по Ингушскому одномандатному округу номер 16.

Махмуд-Али Калиматов отметил работу парламентария по поддержке военнослужащих, в том числе раненых участников специальной военной операции. По словам Главы Ингушетии, Муслим Татриев неоднократно выезжал в зону СВО, где встречался с бойцами и участвовал в организации помощи.

Он также добавил, что данное направление относится к числу приоритетных задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

«За это время Муслим Татриев проделал большую работу по оказанию всевозможной помощи нашим военнослужащим. Важно, чтобы такая поддержка была постоянной и выражалась в конкретных делах. Желаю дальнейшей плодотворной деятельности на благо субъекта и страны», — резюмировал Глава региона.

Напомним, в Государственной Думе VIII созыва Муслим Татриев работал в Комитете по энергетике. В рамках парламентской деятельности он участвовал в подготовке и рассмотрении профильных законодательных инициатив, взаимодействовал с федеральными органами власти по вопросам развития Ингушетии, а также рассматривал обращения местного населения.