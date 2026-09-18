Контроль за соблюдением правил охоты усилили в Ингушетии

Инспекторы Госохотнадзора республики усилили контроль за соблюдением правил охоты в период охотничьего сезона. Специалисты регулярно проводят рейды в охотничьих угодьях, в том числе в ночное время, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по региону.
Очередная проверка прошла на охотничьих участках Сунженского района и частично Назрановского района. В ходе рейда нарушений установленных правил охоты не выявлено.
По поручению министра Микаила Мизиева специалисты Госохотнадзора продолжают патрулирование на протяжении всего сезона. Основное внимание уделяется соблюдению требований законодательства и предупреждению нарушений.
Охотникам напоминают о необходимости соблюдать установленные правила. За их нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В Минприроды Ингушетии подчёркивают, что законная охота и ответственное отношение к природным ресурсам являются обязательными условиями сохранения животного мира субъекта.