Премьер Ингушетии встретился с главой управления Роспотребнадзора по региону 

Премьер поздравил главу ведомства и сотрудников службы с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается 15 сентября. Он отметил важность их повседневной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защите здоровья жителей региона.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы санитарно-эпидемиологического контроля и защиты прав потребителей. Особое внимание было уделено текущей эпидемиологической обстановке, качеству продуктов питания и питьевой воды.

По информации Бориса Комурзоева, за восемь месяцев 2026 года в республике не зарегистрировано групповых случаев инфекционных заболеваний. Специалисты продолжают постоянный мониторинг ситуации и проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Отдельное направление: контроль качества питания в школах. С начала года исследовано 358 проб продуктов и готовых блюд на санитарно-химические показатели и 189 проб на микробиологические. При выявлении несоответствий по результатам лабораторного контроля принимаются предусмотренные меры.

По итогам встречи стороны договорились продолжать координацию работы по санитарно-эпидемиологическому контролю, качеству продукции и воды, оперативно обмениваться информацией между органами исполнительной власти и управлением Роспотребнадзора.