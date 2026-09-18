В Магасе обеспечены комфортные условия для избирателей всех возрастов

Рабия Цолоева
Фото:
пресс-служба мэрии Магаса

В Магасе, как и по всей стране, началось голосование, которое продлится с 18 по 20 сентября. В городе работают четыре избирательных участка, подготовленных с учётом требований безопасности и удобства для населения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в дни голосования жители могут посетить площадки с 8 до 20 часов по московскому времени. Они расположены в гимназии «Марем», школе-лицее — детском саду № 1, школе «Центр образования» и Центре культурного развития.

Напомним, накануне представители администрации Магаса во главе с мэром провели необходимые проверки и убедились в готовности помещений к приёму граждан. Все организационные вопросы завершены, обеспечены условия для работы комиссий и безопасного пребывания граждан.

«Для горожан также подготовлены дополнительные мероприятия. На площадках организованы культурные программы, игровые зоны для детей и комнаты для матерей с маленькими детьми», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что музыкальную часть праздничной программы в дни голосования представят солисты Центра театра, кино и креативных индустрий республики.

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