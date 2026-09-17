Глава Ингушетии поручил обеспечить законность и прозрачность выборов 

Руководитель субъекта назвал организацию голосования государственной задачей, поскольку доверие людей к избирательному процессу во многом зависит от слаженной и четкой работы всех задействованных структур.

Он отметил, что в комиссиях работают опытные специалисты, хорошо знающие процедуру, однако внимание следует уделить каждой детали: от готовности помещений и оборудования до условий работы членов комиссий.

«Принципиально важно чтобы каждый избиратель мог без каких-либо препятствий реализовать свое конституционное право. Выборы должны пройти открыто, в соответствии с законом и с четкой организацией на каждом участке. На всех этапах исполнительная и муниципальная власть республики будет оказывать необходимое содействие избирательной комиссии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, для незамедлительного реагирования при администрации Главы и правительства региона сформирована специальная группа. В случае возникновения нештатной ситуации решение должно приниматься без задержек. Итоговый результат зависит от того, насколько профессионально и слаженно каждый выполнит поставленную перед ним задачу.

Председатель региональной избирательной комиссии Мусса Евлоев отметил, что продолжается подготовка помещений, доставка бюллетеней и организация охраны избирательных участков. Территориальные и участковые комиссии работают в координации с органами власти и правоохранителями.