Глава Ингушетии поручил обеспечить законность и прозрачность выборов 

Махмуд-Али Калиматов в Магасе провел совещание с участием председателя и членов республиканского избиркома, также руководителей территориальных избирательных комиссий. Главной темой стала готовность региона к выборам депутатов Госдумы и Народного собрания, которые пройдут 18-20 сентября, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
Руководитель субъекта назвал организацию голосования государственной задачей, поскольку доверие людей к избирательному процессу во многом зависит от слаженной и четкой работы всех задействованных структур.
Он отметил, что в комиссиях работают опытные специалисты, хорошо знающие процедуру, однако внимание следует уделить каждой детали: от готовности помещений и оборудования до условий работы членов комиссий.
«Принципиально важно чтобы каждый избиратель мог без каких-либо препятствий реализовать свое конституционное право. Выборы должны пройти открыто, в соответствии с законом и с четкой организацией на каждом участке. На всех этапах исполнительная и муниципальная власть республики будет оказывать необходимое содействие избирательной комиссии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, для незамедлительного реагирования при администрации Главы и правительства региона сформирована специальная группа. В случае возникновения нештатной ситуации решение должно приниматься без задержек. Итоговый результат зависит от того, насколько профессионально и слаженно каждый выполнит поставленную перед ним задачу.
Председатель региональной избирательной комиссии Мусса Евлоев отметил, что продолжается подготовка помещений, доставка бюллетеней и организация охраны избирательных участков. Территориальные и участковые комиссии работают в координации с органами власти и правоохранителями.