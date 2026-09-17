В Ингушетии похоронили бойца батальона «Эрзи» и волонтера Ваху Евлоева

Отмечается, что свою трудовую деятельность военнослужащий начинал в городском отделе внутренних дел Карабулака, однако в последние годы посвятил себя волонтерству.

Он занимался поисками пропавших без вести, эвакуацией раненых и погибших военнослужащих. Даже после пребывания в плену и длительной реабилитации в прошлом году он не оставил свое дело. Среди его добрых дел: участие в поисках восьмилетнего Хизира Дербичева, которого унесло течением реки Сунжа в июне текущего года.

Около месяца назад Ваха Евлоев вновь отправился в зону боевых действий в составе интернационального батальона «Эрзи». 11 сентября военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи. Земляки и друзья вспоминают многодетного отца как мужественного и отзывчивого человека, готового прийти на помощь в любую минуту.

Семье павшего по поручению Главы региона передана необходимая помощь. Вопросы социальной поддержки родных бойца взяты на особый контроль и будут решаться в первоочередном порядке, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Дала гешт долда.