«Памятник планируется установить на территории историко-мемориального комплекса «Невский пятачок» в Ленинградской области», — сообщил газете «Ингушетия» представитель организации.

Создание памятника призвано увековечить память уроженцев республики, участвовавших в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Реализация проекта станет вкладом в сохранение исторической памяти о подвиге советских воинов и героизме защитников города.

Напомним, «Невский пятачок» — один из наиболее известных мемориальных объектов, посвящённых обороне Ленинграда. Плацдарм на восточном берегу Невы удерживался советскими войсками в период с 1941 по 1943 год и стал местом ожесточённых боёв. Это место является одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.