Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с 32-летием образования Ингушетии

«Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашей республики — 4 июня 1992 года, когда был принят Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Этот день открыл новую страницу в истории ингушского народа, став символом нашего единства и стремления к развитию», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что первые годы становления были для республики полны испытаний. Несмотря на экономические трудности, народ с честью преодолел все препятствия, доказав свою силу и сплоченность.

«Мы построили гражданское общество, сформировали органы государственной власти и достигли значительных успехов в социально-экономическом развитии. Наше главное богатство — это вы, жители Ингушетии, вкладывающие душу в развитие нашего края. Ваш труд, талант и доброта делают нашу республику поистине уникальной», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава Ингушетии отдал дань уважения тем, кто «прославил народ и заложил фундамент для благополучия».

«Мы благодарны им за их вклад и стремимся продолжать их дело, сохраняя и приумножая наследие Ингушетии. Мы все — одна большая семья, и я желаю каждому из вас здоровья, счастья, энергии и новых успехов на благо нашей любимой Ингушетии», — добавил он.