Калиматов: блог-тур «Открой Ингушетию» повысит интерес к туризму в республике 

Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отметил, что программа тура уже позволила гостям оценить богатое историко-культурное наследие региона. Участники посетили древний храм Тхаба-Ерды, башенные комплексы Пуй и Эгикал, а также побывали на Цей-Лоамском перевале и совершили восхождение на Столовую гору. Впереди знакомство с Магасом и стометровой башней Согласия.

«Ингушетия — родина башен, край величественных гор, древней истории и самобытной культуры. Здесь сохранилось наследие, которое рассказывает о многовековой истории нашего народа и привлекает внимание путешественников со всего мира. А гостеприимство остается неотъемлемой частью нашей жизни», — отметил Глава региона.

По его словам, проведение таких мероприятий — важная работа по развитию туризма и продвижению республики. Минкультуры и туризма последовательно знакомит широкую аудиторию с историческими памятниками, природными достопримечательностями и культурными традициями.

«Уверен, личные впечатления участников тура помогут большему числу людей открыть для себя Ингушетию. Важно, чтобы о нашей республике узнавали больше, чтобы рос интерес к ее туристическим маршрутам и, чтобы все больше гостей приезжали сюда за новыми впечатлениями. Нам есть чем гордиться. И нам есть что показать», — подчеркнул руководитель субъекта.