Мать-героиня пришла на избирательный участок в Ингушетии вместе с детьми

Женщина удостоена высокого звания «Мать-героиня» по указу Президента России. Вместе с супругом она воспитывает десять сыновей и единственную дочь. Старшему ребенку уже 16 лет, младшему исполнилось два года.

Глава Ингушетии на своей странице в социальных сетях отметил, что родители каждый день своим трудом и заботой создают для детей большую и дружную семью. В день голосования супруги пришли на участок вместе с детьми. В такие моменты особенно заметно, насколько важен личный пример отца и матери: дети видят, как родители относятся к гражданским обязанностям, участвуют в жизни республики и вместе принимают важные решения.

По словам Махмуд-Али Калиматова, многое в семье начинается именно с родителей. «Семья Боголовых сегодня показала именно такой пример — простой, искренний и очень важный. Когда родители приходят на выборы вместе с детьми, это не только участие в общественной жизни. Это еще один урок ответственности, который дети запоминают на всю жизнь», — подчеркнул он.

Напомним, в Ингушетии проходят выборы депутатов Госдумы и Народного собрания республики. Открыты 142 избирательных участка.