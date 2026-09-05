В Магасе открыли улицу имени государственного деятеля Бексултана Сейнароева

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, новый объект играет важную роль в транспортной системе Магаса, связав между собой 22-й и 23-й жилые районы. Председатель правительства региона Владимир Сластенин дал высокую оценку качеству работ, выразив благодарность строителям и семье Сейнароевых за вклад в развитие инфраструктуры. Он также отметил значительные заслуги Бексултана Магомедовича перед республикой.

Имам центральной мечети Магаса Адам Мержоев назвал строительство дорог богоугодным делом, подчеркнув, что каждый пользующийся этой дорогой будет получать благо. Мэр города Муса Темурзиев, в свою очередь, поблагодарил семью за инициативу и всех собравшихся за участие в церемонии.

Сын и дочь Бексултана Сейнароева выразили признательность руководству республики и города за содействие в увековечении памяти отца.

Дорога уже открыта для автомобилистов. Городские власти не намерены останавливаться на достигнутом: в Магасе готовятся новые инфраструктурные проекты с привлечением частных средств для обновления дорожного покрытия на других улицах.

Напомним, Бексултан Сейнароев — лидер национального движения, председатель Народного совета в 90-е годы прошлого века. Стоял у истоков образования Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе России 4 июня 1992 года. Советский и российский политический, государственный и научный деятель, судья Высшего Арбитражного суда страны, заслуженный юрист России, профессор, доктор юридических наук, академик Международной академии информатизации. Умер 31 января 2022 года.