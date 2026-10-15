В Карабулаке в рамках акции «Розовая ленточка» обследовали более 30 человек

«Приём пациентов вели онколог-маммолог и дерматолог. Участникам акции были доступны ультразвуковое исследование, анализ крови на онкомаркеры и электрокардиография», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Минздрава республики.

По результатам обследований у четырёх пациентов впервые выявили доброкачественные новообразования. Ещё два человека направлены на дополнительное обследование для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики медицинского наблюдения.

«Акция направлена на повышение онкологической настороженности населения и привлечение внимания к важности регулярных профилактических осмотров. Ранняя диагностика позволяет своевременно выявлять патологические изменения и при необходимости направлять пациентов на дальнейшее обследование и лечение», — подчеркнул собеседник.

Медики напоминают, что важно регулярно проходить профилактические осмотры и своевременно обращаться к специалистам при появлении тревожных симптомов.