135 млн рублей выделят Ингушетии для благоустройства 22 общественных территорий

В рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице республики Магасе планируется благоустроить две улицы и два сквера. Такое же количество объектов должно преобразиться благодаря программе в Назрани. Речь тоже идет о нескольких улицах и скверах.

В городах Малгобеке, Карабулаке и Сунже улучшат состояние 10 улиц. Преобразования ожидаются и на ряде пространств общественного значения в сельских поселениях Сагопши, Кантышево и Джейрах.

В республиканском Минстрое сообщили, на сегодняшний день в рамках реализации правительственной инициативы подписано федеральное соглашение на выделение обозначенного размера субсидии. Идет процедура распределения средств между муниципалитетами.

До 1 апреля текущего года главам администраций городов и районов необходимо заключить муниципальные контракты на выполнение строительных работ.

Какой и где объект стоит преобразить в первую очередь решили в прошлом году сами жители муниципалитетов. Их отбор велся путем онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России za. gorodsreda. Ru, напоминает пресс-служба Главы и правительства республики.