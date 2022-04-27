Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 971, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 65 человек, 19 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

102 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.