Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 27 апреля в Ингушетии проведено более 823 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 687 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+4 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 971, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 65 человек, 19 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
102 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.