Коронавирус

Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

0

На 27 апреля в Ингушетии проведено более 823 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 687 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+4 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 971, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 65 человек, 19 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

102 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьникам села Мужичи Ингушетии рассказали о пагубном воздействии наркотических средств
Ингушские участники конкурса «Учитель года России» встретились с заслуженным педагогом республики
В городе Карабулаке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина
Жители России смогут досрочно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет
В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет
Суд в Ингушетии оштрафовал жителя Ставрополя за неудачный «магический обряд» на 167 тыс. рублей
Жительница Ингушетии «продала» муниципальную квартиру
Северо-Кавказский гуманитарный колледж инноваций передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои издания
Житель Ингушетии отправился в колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков
Юные технари из Ингушетии заняли призовые места на соревнованиях в Курске
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела»

Главное

Яндекс.Метрика

 