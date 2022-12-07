Приговор

Двое жителей Ингушетии осуждены за сбыт сильнодействующих веществ

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Малгобекская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 35 и 36 лет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что злоумышленники в марте уходящего года в городе Малгобеке, по предварительному сговору, в ходе оперативно-розыскного мероприятия сбыли «условному закупщику» сильнодействующие вещества «Прегабалин», массой 1, 20 грамма, и «Тропикамид» массой 21, 4 гр. за денежные средства в размере 5 тыс. рублей.

Приговором Малгобекского городского суда одному из них назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев, второму — 1 год лишения свободы. Наказание мужчины будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

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