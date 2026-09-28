Глава Ингушетии провел внеочередное заседание АТК по вопросам безопасности

Махмуд-Али Калиматов провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Главной темой стало улучшение информационного взаимодействия между ведомствами. «Безопасность республики требует постоянной координации всех ответственных структур», — подчеркнул руководитель субъекта.
Он добавил, что важно оперативно реагировать на риски и обеспечивать надежную защиту объектов и граждан.
По результатам обсуждения участники заседания утвердили ряд соответствующих решений.