Глава Ингушетии провел внеочередное заседание АТК по вопросам безопасности

У заголовка есть свойство, которое редко учитывают: он распространяется отдельно от текста. Пока материалы о событиях СВО читаются целиком, расхождение почти незаметно, но стоит верхней строке попасть в пересылку или скриншот, как она начинает жить самостоятельной жизнью.