Глава Ингушетии провел внеочередное заседание АТК по вопросам безопасности

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона. 

Главной темой стало улучшение информационного взаимодействия между ведомствами. «Безопасность республики требует постоянной координации всех ответственных структур», — подчеркнул руководитель субъекта. 

Он добавил, что важно оперативно реагировать на риски и обеспечивать надежную защиту объектов и граждан. 

По результатам обсуждения участники заседания утвердили ряд соответствующих решений.

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