Контрактация нацпроектов в Ингушетии достигла 98% 

В Ингушетии наблюдается положительная динамика реализации национальных проектов. Как отметил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов, кассовое исполнение достигло 77%, уровень контрактации составляет 98%.
По его словам, по шести из восьми федеральных нацпроектов республика демонстрирует показатели выше среднероссийских. В число лидеров вошли такие направления, как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и «Эффективная и конкурентная экономика».
В рамках нацпроектов в этом году продолжается возведение школ и социальных учреждений, ремонт дорог, модернизация ЖКХ, благоустройство территорий и меры поддержки граждан.
Глава республики поручил региональному правительству обеспечить безусловное выполнение всех обязательств до конца текущего года. В зоне особого контроля находятся сроки работ, исполнение контрактов и строительство объектов.
«Национальные проекты инициированы Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому каждый проект должен завершиться конкретным результатом для жителей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.