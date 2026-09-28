Контрактация нацпроектов в Ингушетии достигла 98% 

По его словам, по шести из восьми федеральных нацпроектов республика демонстрирует показатели выше среднероссийских. В число лидеров вошли такие направления, как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках нацпроектов в этом году продолжается возведение школ и социальных учреждений, ремонт дорог, модернизация ЖКХ, благоустройство территорий и меры поддержки граждан.

Глава республики поручил региональному правительству обеспечить безусловное выполнение всех обязательств до конца текущего года. В зоне особого контроля находятся сроки работ, исполнение контрактов и строительство объектов.

«Национальные проекты инициированы Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому каждый проект должен завершиться конкретным результатом для жителей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.