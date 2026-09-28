В Ингушетии заключен под стражу обвиняемый в смертельном ДТП 

По данным следствия, 8 сентября текущего года мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль ВАЗ-21099. Превысив допустимую скорость, он совершил наезд на 16-летнего подростка в вышеназванном населенном пункте Малгобекского района. От полученных травм пешеход скончался. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Между тем, как отмечается, ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Прокурор обжаловал постановление Малгобекского городского суда о домашнем аресте. Апелляционная инстанция Верховного суда отменила данное решение. Обвиняемый взят под стражу непосредственно в зале судебного заседания.