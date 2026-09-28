Ветерану СВО из Ингушетии помогли организовать лечение матери

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе филиала, согласно медицинским показаниям женщине требовался очередной курс специализированной реабилитации. В связи с этим Магомед Евлоев связался с администрацией Грозненского реабилитационного центра, помог собрать и оформить необходимые документы, а также согласовал даты плановой госпитализации.

В настоящее время мать ветерана проходит индивидуальный курс восстановительной терапии в стационарном отделении вышеуказанного центра.

«Системная забота о здоровье родителей участников СВО — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы работаем в постоянном контакте с ведущими медицинскими и реабилитационными учреждениями не только нашей республики, но и соседних регионов, что позволяет оказывать помощь семьям максимально быстро и качественно», — подчеркнул социальный координатор фонда.