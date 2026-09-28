Полноценный муниципальный земельный контроль организуют в Ингушетии 

Муниципальный земельный контроль дает органам местного самоуправления возможность следить за соблюдением земельного законодательства при использовании участков, выявлять нарушения, включая нецелевое использование или несоблюдение установленных требований, принимать меры в соответствии с законом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

В настоящее время муниципалитеты поэтапно проходят необходимые процедуры для организации контроля. Сначала проводится техническая и нормативная подготовка, затем муниципалитеты приступают к контрольным мероприятиям.

«Чтобы муниципальный земельный контроль заработал в полную силу, нужно утвердить положение, настроить программное обеспечение и провести профилактическое мероприятие без взаимодействия с правообладателем. После этого муниципалитет может перейти к мероприятиям с взаимодействием. Именно по результатам таких мероприятий будет оцениваться фактическая организация муниципального земельного контроля», — считает Андрей Борисов.

По данным управления Росреестра, Назрань и Сунжа уже завершили подготовительную работу и направили материалы в прокуратуру для согласования. В Магасе и Сунженском районе проведены профилактические мероприятия.

Глава республики подчеркнул, что поручение нужно довести до практического результата во всех муниципалитетах. От качества этой работы, по его словам, зависит не только порядок использования земель, но и возможность вовлечения земельных ресурсов в экономический оборот и дальнейшее развитие территорий.