Герой России Алихан Калиматов погиб от нападения террористов 16 лет назад

От полученных ран он скончался в Ингушской республиканской больнице в города Назрани. При проведении следственных действий в его теле было обнаружено 15 пуль, а в автомашине насчитали более 130 пулевых пробоин, выпущенных из стрелкового оружия разного калибра.

18 сентября 2007 года Алихан Макшарипович Калиматов с соблюдением всех мусульманских традиций и обычаев был похоронен на родовом кладбище около села Галашки Сунженского района. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек.

Число людей, обратившихся к родственникам со словами сочувствия, перевалило за десятки тысяч. Это были не только родственники и коллеги по работе, но и многочисленные друзья, знакомые, проживающие и работающие в Чечне, Дагестане, Самарской области, а также в Германии, Норвегии, Бельгии. В этот день горе объединило всех. Пришедшие на похороны были едины в одном: смерть Алихана Калиматова должна сплотить ингушское общество в борьбе с внутренним врагом, делающим ставку на обострение обстановки на Северном Кавказе, спекулирующим на трудностях, переживаемых Россией в тот сложный период.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России — «посмертно».

Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской Сунженского района (ныне — город Сунжа). В большой семье Калиматовых — Макшарипа и Аминат — он был самым младшим, седьмым ребенком. После окончания средней школы и службы в Советской армии, молодой человек принимал активное участие в общественно-политической жизни, отстаивая интересы своего народа. В 1996 году поступил на юридический факультет Самарского государственного университета. Службу в органах федеральной службы безопасности начал в 2000 году в УФСБ России по Самарской области.

В самый сложный и ответственный период Калиматов был командирован на Северный Кавказ. В 2006-2007 годах за успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен к награждению орденом Мужества.

В 2008 году в средней школе номер четыре сельского поселения Орджоникидзевское Сунженского района Ингушетии (город Сунжа), состоялась церемония открытия мемориальной доски, памяти Героя России Алихана Калиматова.

Напомним, что улице в микрорайоне Крутые Ключи Самары носит название «бульвар Алихана Калиматова». Такое решение было принято в связи с обращением к градоначальнику руководителя УФСБ России по Самарской области.