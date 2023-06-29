Махмуд-Али Калиматов напомнил, что за прошедший год турпоток в республику увеличился и составил 105,5 тыс. человек, что на 23% больше, чем в 2021-м. Увеличился и номерной фонд до 1277 мест.

«Самым крупным проектом, реализуемым в Ингушетии, является строительство ВТРК «Армхи». В его развитие в течение семи лет будут вложены финансовые средства в размере 13 млрд. рублей. Из них 6 млрд. рублей — частные инвестиции. В первом квартале 2023 года завершилось строительство многофункциональных гостиничных комплексов «Терк» и «Берд», — отметил руководитель субъекта.

Также, по его словам, регион участвует в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году Ингушетия получила средства для обеспечения грантовой поддержки в размере 80,6 млн рублей. Благодаря реализации проектов Джейрахский район, Сунженский район, города Магас и Назрань получили дополнительные туристические привлекательные локации. Осуществляется грантовая поддержка 34 проектов.

«Развитие инфраструктуры туризма регион привлекает и внебюджетные средства. В высокогорных районах на туристских маршрутах созданы более десяти зон компактного отдыха для туристов. Запланировано строительство гостиниц в Джейрахском районе и в городе Магасе на 100 и 50 номеров. Кроме того, в республике действуют 32 туристических маршрута. В этом году дополнительно зарегистрировано два новых маршрута травный тур «Экофитотур в Ингушетии» и трекинговый тур с элементами спортивного ориентирования с основами туризма и краеведения», — сообщил Глава.

«В 2022 году Роспатент зарегистрировал бренд «Ингушетия — Родина башен», который активно используется для увеличения узнаваемости региона через бренд. Кроме того, в республике зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины», — добавил Махмуд-Али Калиматов.