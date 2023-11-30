Глава Ингушетии провел выездное совещание в Малгобекском районе республики

«Для меня было важно, чтобы были озвучены все имеющиеся на данный момент проблемы. В ходе общения выяснил, что наиболее актуальные вопросы связаны с выдачей разрешений на строительство, благоустройством дорог, тротуаров, созданием пешеходных переходов, установкой светофоров и знаков в населенных пунктах района, а также газоснабжением, водоснабжением и электроснабжением», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, обнажились две острые проблемы — нехватка школ в Малгобекском районе. Представитель районного совета из сельского поселения Зязиков-Юрт сообщил о перегруженности школы в населенном пункте. Аналогичная проблема сложилась и в селе Новый Редант. Глава населенного пункта отметил, что 24-я школа была признана аварийной, в связи с чем детей перевели в пятую. Сейчас в этом учебном заведении на 500 мест обучается более 1,2 тыс. детей.

«Обещать пока ничего не стал, но я сам лично буду прорабатывать этот вопрос. Если федеральное финансирование не удастся получить, то средства будут выделяться из республиканского резервного фонда. Этот вопрос откладывать нельзя, речь идет о качестве получаемого детьми образования», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Подобный формат работы намерен проводить со всеми районами в течение года. Понимаю, что невозможно уследить за всем, однако такие рабочие встречи позволят нам точечно узнавать, над какими аспектами необходимо работать, какие проблемы требуют немедленного решения. Безусловно, подобные совещания позволят нам улучшить коммуникацию между главами районов, городов, сельских поселений и центральными властями, обеспечивая более прозрачное и открытое взаимодействие», — добавил Глава республики.

Отметим, что совещание проходило в сельском поселении Средние Ачалуки.