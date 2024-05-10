Один из двух пострадавших в ДТП в Ингушетии скончался в больнице 

«ДТП произошло в 17:55 по московскому времени сегодня. В дежурную смену Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение о том, что в сельском поселении Средние Ачалуки на улице Цечоева столкнулись ВАЗ-21114 и ВАЗ-21099», — сказал собеседник.

По его словам, пострадали два человека, один из которых скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Для ликвидации последствий происшествия были направлены три спасателя ПСО «Магас» ГКУ «Пожарно-спасательная служба РИ» и одна единица техники.

Дополнительные подробности и информация о состоянии второго пострадавшего не были предоставлены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

«Такие трагические происшествия еще раз напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательного вождения, что помогает снизить риск возникновения ДТП и спасти жизни людей», — добавили в ведомстве.

Вы можете связаться с сотрудниками МЧС России по республике, позвонив по телефону доверия: 8(8734) 55-99-99.