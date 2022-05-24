Индийские грепплеры могут провести сборы на спортивной базе «Мужичи» в Ингушетии

На днях вице-президент Федерации спортивной борьбы РИ, руководитель спортивно-тренировочной базы «Мужичи» Магомед Евлоев посетил легкоатлетический футбольный комплекс ЦСКА в Москве, где стартовала Борцовская лига Поддубного (PWL).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, на мероприятии Магомед Евлоев встретился с руководителями Федерации спортивной борьбы Индии и представил презентационный проект спортивной базы «Мужичи», который их впечатлил.

Евлоев рассказал индийцам, что спорткомплекс полностью функционирует. Созданы все условия для комфортного проведения качественной спортивной подготовки спортсменов.