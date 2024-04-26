В Ингушетии «Диктант Победы» провели в шестой раз

Перед участниками мероприятия выступил помощник-советник ректора ИнгГУ Магомед Дзауров.

«Славное поколение победителей, к большому сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно в настоящее время, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма», — отметил спикер.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Ибрагим Картоев в свою очередь подчеркнул: «В этом году в диктанте принимают участие тысячи человек от нашей республики. Число участников акции ширится с каждым годом. Мы чтим героический подвиг наших предков, гордимся своей историей и никому не позволим ее переписать. Нынешняя акция для каждого из нас — это вклад в общее дело сохранения исторической памяти».

Задания в текущем году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.