Ингушетия примет участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» партии «Единая Россия»

«Ингушетия обязательно примет участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Жители республики активно подключаются к процессу благоустройства придомовых территорий МКД. Считаю, что Всероссийский конкурс поможет создать более благоприятные условия для комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по облагораживанию домов, подъездов, а также станет отличной площадкой для обмена опытом и повышения качества управления многоквартирными домами», — считает региональный координатор партийного проекта «Жители МКД» Усман Евлоев, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», сообщила руководитель направления партийного проекта «Жители МКД», заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая — это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор», — рассказала она.

Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

«Для проведения этого конкурса у нас создается оргкомитет, в него вошли все руководители направления проекта «Жители МКД», в том числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов», — сообщила Разворотнева.

Как подчеркнул замминистра строительства Алексей Ересько, Минстрой полностью поддерживает инициативу «Единой России» по проведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.

Директор Департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Кузьмина отметила, что «Единая Россия» уделяет особое внимание вопросам управления и содержания МКД.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов добавил: очень важно, что в рамках конкурса оцениваются уже реализованные практики.

По его словам, помимо конкурса, запланирован целый ряд онлайн-семинаров.

«Они будут давать людям основы управления МКД, потому что без знания даже элементарных норм законодательства быть грамотным собственником невозможно. И мы этот пробел восполним», — отметил Сохранов.

Отметим, что победителей конкурса определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября текущего года в Минстрое России.