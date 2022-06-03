Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Пока арба не перевернулась»

Действие происходит в грузинской деревне. Старый крестьянин Агабо расстроен, что его сыновья покинули деревню и ушли в город. Он посылает телеграмму о своей смерти, и дети слетаются в родной дом. Навестив отца, сыновья вскоре уезжают, но «пока арба не перевернулась», пока жив Агабо, он будет бороться за то, чтобы молодежь оставалась в селе и возделывала землю с такой же любовью, как и их отцы.

Спектакль состоится 18 июня в Муниципальном дворце культуры г. Назрани в 17:00. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».