Ингушский спортсмен Алихан Плиев завоевал Кубок России в старших возрастных группах

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Плиев выступал в возрастной группе 73 года и весовой категории до 67 кг. Соревнования проходили в Майкопе.

Отмечается, что по итогам соревнований, атлет из сельского поселения Плиево Назрановского района показал следующие результаты: в рывке — 67 кг, в толчке — 90 кг, сумма двоеборья составила 157 кг.

Напомним, спортсмен тренируется в республиканской спортивной школе по тяжелой атлетике «Динамо», которая находится в Назрани.