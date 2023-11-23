Соревнования

Ингушский спортсмен Алихан Плиев завоевал Кубок России в старших возрастных группах

0

Ингушский спортсмен Алихан Плиев стал триумфатором XXVII Открытого Кубка России в старших возрастных группах (от 30 лет и старше).

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Плиев выступал в возрастной группе 73 года и весовой категории до 67 кг. Соревнования проходили в Майкопе.

Отмечается, что по итогам соревнований, атлет из сельского поселения Плиево Назрановского района показал следующие результаты: в рывке — 67 кг, в толчке — 90 кг, сумма двоеборья составила 157 кг.

Напомним, спортсмен тренируется в республиканской спортивной школе по тяжелой атлетике «Динамо», которая находится в Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии полицейские подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков
УПЧ по региону восстановил пенсионные права инвалида в Ингушетии
Учащимся школы села Али-Юрт Ингушетии рассказали о проявлениях экстремизма
В Ингушетии со студентами проводят тренинги по социальному проектированию
Ингушетия получит более 47 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ
Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери
Более 195 млн рублей выделено Ингушетии на завершение строительства школы в Магасе
В Ингушетии определили лучших знатоков избирательного права среди школьников
В Насыр-Кортском округе Назрани заменили ветхий водопровод
В селе Нестеровское Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка
В Москве подвели итоги работы полпредов Ингушетии в регионах России

Главное

Яндекс.Метрика

 