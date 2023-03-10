Ингушскому каратисту Имрану Евлоеву вручили удостоверение мастера спорта России

Как сообщили в спортивном ведомстве региона, торжественное вручение удостоверения, присвоенного приказом Минспорта России, проводил руководитель Федерации всестилевого карате по республике Абдул-Азит Шаухалов, передал награду Исмаил Рассумов, заслуженный работник физической культуры и спорта.

Мероприятие состоялось в спортивной школе сельского поселения Плиево на первенстве Ингушетии, приуроченном ко Дню празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации.

Тренирует спортсмена опытный наставник Батыр Джандигов.