Карате

Ингушскому каратисту Имрану Евлоеву вручили удостоверение мастера спорта России

0

Ингушскому спортсмену Имрану Евлоеву вручили удостоверение мастера спорта России по всестилевому карате.

Как сообщили в спортивном ведомстве региона, торжественное вручение удостоверения, присвоенного приказом Минспорта России, проводил руководитель Федерации всестилевого карате по республике Абдул-Азит Шаухалов, передал награду Исмаил Рассумов, заслуженный работник физической культуры и спорта.

Мероприятие состоялось в спортивной школе сельского поселения Плиево на первенстве Ингушетии, приуроченном ко Дню празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации.

Тренирует спортсмена опытный наставник Батыр Джандигов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии
В Малгобекском районе Ингушетии пройдет очередная продовольственная ярмарка
Две сомнительные иномарки задержаны полицейскими в Ингушетии
В Сунже Ингушетии построят трехэтажный ФОК с плавательным бассейном
Организации Ингушетии приглашают принять участие в социально значимом проекте
В Карабулаке в текущем году в рамках нацпроекта благоустроят три улицы
В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги работы ведомства за 2022 год
Знаменитый ингушский борец Муса Евлоев провел в спортклубе «Ади-Ахмад» мастер-класс
Жительница Ингушетии отработает 200 часов за реализацию контрафактного алкоголя
Правительством России одобрены проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Ингушетии
В Ингушетии подозреваемому в двойном убийстве утяжелили обвинение

Главное

Яндекс.Метрика

 