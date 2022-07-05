Ингушскую молодежь приглашают в «Школу социального проектирования»

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«Школа социального проектирования» пройдет 6 июля в комитете по делам молодежи Ингушетии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Для молодых людей проведут установочные лекции об основах и лайфхаках социального проектирования, а также расскажут об участии в грантовых конкурсах Росмолодежи. В свою очередь, участники «Школы социального проектирования» поработают с модераторами, практикуясь писать проекты.

Параллельно будут проводиться консультации с экспертами Всероссийского конкурса молодёжных проектов, грантополучателями предыдущих конкурсов для участия в конкурсе по микрогрантам.

С каждым участником будет проведена работа по разбору целей, задач и проблем представленных проектов. Также эксперты расскажут об особенностях участия в грантовых конкурсах Росмолодежи. Слушатели узнают, как написать свою заявку и выиграть грант.

Начало мероприятия — в 15:00 мск.

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