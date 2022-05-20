К 30-летию образования республики в городе Сунжа Ингушетии меняют осветительные сети

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, новые опоры для уличных фонарей представители ПАО «Россети Северный Кавказ» установили на улице Ленина в количестве 16 штук.

Отмечается, что в настоящее время активно ведется работа по замене старых линий электропередачи, выполненных из неизолированных проводов, на самонесущие изолированные провода (СИП).

Напомним, при использовании СИП практически исключены короткие замыкания при сильном порывистом ветре или при налипании снега. Также эти провода обладают большой механической прочностью, что минимизирует возможность их обрыва.