История ингушской государственности тесно вплетена в историю страны. Ингушская автономная область была создана 7 июля 1924 года. Ей предшествовали некоторые этапы в развитии государственности: Ингушетия находилась в составе Терской области с 1860 года; Владикавказского округа — с 1880 г.; Сунженского казачьего округа отдела Терской области — с 1883 г.; как Назрановский округ в составе Терской области — с 1905 г; в Горской республике — с 1917 г.; как Ингушский округ в составе Горской Автономной Советской Социалистической Республики — с 1920 г.

В 1924 году ГАССР была преобразована в Ингушскую автономную область, Северо-Осетинскую автономную область, Сунженский автономный округ и г. Владикавказ. Годы самостоятельной государственности (1924-1934), особенно в годы руководства Идрисом Бейсултановичем Зязиковым, отмечены в истории активным экономическим и культурным развитием Ингушетии; произошли серьезные изменения во всех областях народного хозяйства и культуры. И. Б. Зязиков был человеком прогрессивных взглядов. Были достигнуты успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства. С созданием самостоятельной государственности народа главный упор делался на развитие науки и образования.

Ингушетия первой из национальных областей Северного Кавказа ввела в употребление алфавит на основе латинской графики. Были основаны Ингушский научно-исследовательский институт краеведения, Ингушский музей, Ингушское литературное общество, культурно-просветительные учреждения. Стали открываться советские школы. Кузницей педагогических кадров для ингушских школ являлся Ингушский областной педагогический техникум, открытый в 1924 году в г. Владикавказе. В том же году Северокавказский педагогический институт был переименован в Горский педагогический институт.

В декабре 1926 года решением Наркомпроса РСФСР в городе Владикавказе был создан Ингушский научно-исследовательский институт — одно из первых на Северном Кавказе научных учреждений. Штатный состав НИИ являл собою многонациональную интеллектуальную научную силу. В эти годы были созданы многие труды по истории и культуре народа.

У истоков драматического театра ингушей стоял один из крупнейших писателей современности М. Булгаков. Значительную долю труда в развитие театрального дела в Ингушетии вложили Заурбек, Орцхо и Дошлуко Мальсаговы. Развитие ингушского изобразительного искусства 20-30-х годов ХХ века связано с именами Х.-Б. Ахриева и Г.-М. Даурбекова.

Большую роль в истории и культуре народа играл Владикавказ. Однако в 1933 году город Владикавказ был включен в состав Северо-Осетинской автономной области, а в 1934 году Ингушетия была присоединена к Чечне. Ингушетия лишилась самостоятельности, при этом потеряла комплекс отраслей экономики и социальной жизни, в том числе сложившиеся структуры власти, учреждения образования и здравоохранения. В 1936 году образовалась Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика. Самостоятельное существование ингушской государственности прервалось, но на каждом витке своего исторического пути народ помнил и лелеял идею ее возрождения.

Начало Великой Отечественной войны в 1941 г. многие ингуши встретили в рядах действующей армии, приняв участие в первых же приграничных сражениях с агрессором, в том числе и в героической обороне Брестской крепости. Славную страницу в летопись военной доблести страны вписали известные герои Великой Отечественной войны — Ш. Костоев, А. Оздоев, А. Мальсагов, А. Цороев, А. Тутаева, Д. Картоев, Я. Абадиев, сотни других солдат и офицеров.

Одной из славных страниц участия ингушей в Великой Отечественной войне стала оборона Малгобека. Неоценимую помощь советскому командованию оказывали местные жители. В ходе Малгобекской оборонительной операции советской стороне удалось сорвать продвижение немецких войск. Принимая во внимание огромный вклад, внесенный защитниками Малгобека в дело Победы, 8 октября 2007 г. Президентом РФ был подписан Указ о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» за проявленный массовый героизм.

В 1944-1957 гг. на карте страны не было Ингушетии. В эти годы ряд народов, в том числе ингуши, находились в депортации.

После возвращения народа из депортации (1957 год) Ингушетия находилась в составе ЧИАССР тридцать пять лет. Получилось так, что бывшая самостоятельная Ингушетия оказалась разделённая между ЧИАССР и СОАССР, составила значительную часть диаспоры, находящейся в Казахстане. И надо отметить, что значительная часть оставшихся в Казахстане были выходцами из разных сёл Пригородного района. Но идея общности ингушской государственности жила с народом всегда. Нужны были национальные кадры, и об этом вдохновенно говорили Д. Мальсагов, Дж. Яндиев, С. Озиев, И. Базоркин, Б. Зязиков и др.

Социально-экономическим и культурным центром ингушей в те годы был город Назрань. На территории Ингушетии было несколько заводов и фабрик, успешно развивались совхозы «Назрановский», «Экажевский», развито было сельское хозяйство в Сунженском районе. Были известны широкой аудитории имена деятелей науки и образования, культуры и искусства. Учёные работали в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории, языка, литературы, социологии; плодотворно занимались научной и педагогической деятельностью в вузах г. Грозного и г. Орджоникидзе.

В советские годы в Назрани был создан Музей боевой и трудовой славы, преобразованный потом в Ингушский государственный музей краеведения. В г. Малгобеке началось формирование базы для будущего Музея боевой и трудовой славы, в селениях Мужичи и Фуртоуг были созданы филиалы Чечено-Ингушского государственного музея краеведения.

Широко известными стали в сфере литературы произведения И. Базоркина, Б. Зязикова, Х. Осмиева, Х. Муталиева, Д. Яндиева, А. Ведзижева, С. Озиева, А. Бокова, М-С. Плиева, С. Чахкиева и др.

В 1968 году в Грозненском кукольном театре была создана ингушская труппа. У истоков ее создания стоял Б. Абадиев. Танцевальные коллективы Ингушетии создавали М. Гапархоев и Р. Евлоева. В 1973 году при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии была создана первая ингушская студия. Высокоталантливыми были признаны актеры М. Цицкиев, М-Г. Хадзиев, Л. Эсмурзиева, А. Кодзоева, М. Беков и др.

И все же на экономическое и культурное развитие Ингушетии оказывало влияние отсутствие собствен¬ной национальной государственности, с момента возвращения на родину ингуши ратовали за ее восстановление. Требования по восстановлению прав ингушского народа стали открыто проявляться с начала 80-х годов ХХ века. Яркими патриотами того времени были А. Газдиев, С. Плиев, Д. Картоев, Д. Хаутиев, И. Базоркин, А. Куштов, Х. Султыгов, А. Мартазанова, Х. Султыгов, Б. Костоев и др.

В 90-х гг. огромная работа была проделана депутатами, общественными деятелями и движениями за возрождение ингушской государственности. Эту идею поддержали представители самых разных слоёв и народов. В 1991 году был проведён референдум, на котором 97% ингушей высказались за создание самостоятельной республики в составе России. Видные политики 90-х годов не могли предугадать дальнейшего пути развития страны, и в этих условиях неистовое желание возрождения государственности объединило усилия огромного количества людей.

Широко развернувшееся национальное движение привело к возрождению самостоятельной государственности ингушей. 4 июня 1992 Верховным Советом РСФСР был принят закон о создании Ингушской Республики. Но через несколько месяцев потоки беженцев из Пригородного района устремились в Ингушетию. На территории двух республик было введено чрезвычайное положение, что сдерживало фактическое завершение процесса создания республики.

В первые же дни пришли на помощь своему народу генералы Муса Цечоев, Руслан Аушев, Магомед Султыгов. Свою задачу они видели в том, чтобы уберечь республику, помочь в возвращении беженцев в места постоянного проживания, помочь в поиске без вести пропавших. Процесс затягивался. Глава временной администрации Р. Аушев в декабре 1992 года подал в отставку.

Далее работу продолжил генерал-майор Султыгов М. А., который наряду со всеми жизненно важными вопросами поддержки населения и беженцев понимал, что время идет, есть только закон о республике, но нужно довести до фактического создания Ингушетии, как субъекта России, то есть избрать президента, создать властные структуры, чтобы республика, как и все другие самостоятельные субъекты, развивалась и строила своё будущее.

Всё это было непросто, так как в условиях ЧП не было права проводить выборы. Главой временной администрации генерал-майором М. А. Султыговым вместе с командой была проведена большая работа. Было достигнуто разрешение на снятие ЧП на три дня для проведения выборов, решены организационные вопросы, проведена работа по обеспечению безопасности.

В это же время решались жизненно важные для субъекта вопросы. 20 декабря 1992 года начало свою работу телевидение. Огромную работу по его созданию провёл Башир Чахкиев.

25 декабря в аэропорту Ингушетии был совершен первый технический полёт над Ингушетией, который стал знаковым началом работы ингушского аэропорта. В составе первых пассажиров были М. А. Султыгов, исполнявший обязанности главы временной администрации, первый директор ингушского аэропорта Магомед Хашагульгов, руководитель Южного межрегионального территориального управления Федеральной службы авиационного транспорта России Кругликов Г. А., представитель Президента РФ в Ингушетии И. М. Костоев, Имам с. Сурхахи Башир-хаджи Аушев, настоятель Покровской церкви станицы Орджоникидзевской П. П. Сухоносов, журналисты, несколько сотрудников Южного авиационного управления, ингушского аэропорта и телевидения. То был небольшой самолёт Як-40.

В сложных условиях общественно-политической и экономической жизни республики, огромной напряженности в социальной сфере шла работа над подготовкой проекта указа о социально-экономической поддержке республики. Указ № 280 «О неотложных мерах по государственной поддержке становления и социально-экономического развития Ингушской Республики» был подписан Президентом РФ 25 февраля 1993 года, за три дня до проведения выборов. Выборы прошли 28 февраля 1993 года, то есть состоялись они спустя почти 9 месяцев после образования Ингушской Республики!

Огромный опыт военной жизни, глубокое понимание важности проведения выборов, дипломатия и настойчивость, помогли генералу Магомеду Султыгову и команде единомышленников справиться с этой тяжелейшей задачей. Главное было сделано! Истории ещё предстоит оценить значимость той работы. Возрожденная Ингушетия стала первой и единственной в новейшей истории России, получившая право быть самостоятельной республикой!

Первые годы становления региона остались в памяти. Народ выстоял. И начал строить свою республику. Было непросто, но всенародный подъём национального духа и сплоченности дал силы в преодолении.

Сегодня мы имеем возможность на равных со всеми субъектами развиваться, создавать промышленные объекты, расширять систему образовательных, культурных и социально значимых учреждений. Работают научно-исследовательские институты, в лучших вузах страны и зарубежья получают образование уроженцы Ингушетии. Растёт сеть школьных и дошкольных учреждений.

Республика Ингушетия сегодня является одним из самых динамично развивающихся субъектов России.

Мы обязаны беречь и развивать нашу республику! Дорожить ею!