30 лет Ингушетии

Студенты колледжа сервиса и быта в Ингушетии встретили свой учебный день в национальных нарядах

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Студенты колледжа сервиса и быта города Назрани в честь празднования 30-летия со дня образования Республики Ингушетия встретили свой учебный день в национальных нарядах.

«Далее их ждала познавательно-развлекательная программа, которая включала викторины, направленные на проверку знаний по истории ингушского народа и грамматике родного языка», — сообщила министр образования региона Эсет Бокова.

Напомним, колледж сервиса и быта, как и все другие образовательные учреждения, принял участие в торжествах по случаю юбилея республики.

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