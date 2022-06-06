Студенты колледжа сервиса и быта в Ингушетии встретили свой учебный день в национальных нарядах
Студенты колледжа сервиса и быта города Назрани в честь празднования 30-летия со дня образования Республики Ингушетия встретили свой учебный день в национальных нарядах.
«Далее их ждала познавательно-развлекательная программа, которая включала викторины, направленные на проверку знаний по истории ингушского народа и грамматике родного языка», — сообщила министр образования региона Эсет Бокова.
Напомним, колледж сервиса и быта, как и все другие образовательные учреждения, принял участие в торжествах по случаю юбилея республики.