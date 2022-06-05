Среди тех, кто поздравил Республику Ингушетия с этим знаменательным днём — и наш соотечественник, который более сорока лет живет и трудится на земле братского Казахстана.

Сопредседатель ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана, почетный депутат маслихатов Казахстана, видный общественный деятель Юсуп Хасанович Келигов в Telegram-сообщении в адрес республиканской газеты «Ингушетия» отметил, что «сегодня все ингуши, проживающие за пределами республики, с глубоким уважением и восхищением вспоминают достойных представителей ингушского народа, стоявших у истоков восстановления исторической справедливости, которая сыграла ключевую роль в установлении ингушской государственности».

«Бесспорно, наличие государственности для любого народа имеет большую историческую значимость, — пишет он. — Помимо обретения широких прав и полномочий, оно обязывает к реализации новых идей и подходов в общественном развитии, сохранении историко-культурного наследия и самобытных народных традиций. Образование Республики Ингушетия стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Такой значимый факт в лишний раз подтверждает то, что дух нашего народа непоколебим. Стойкость, верность традициям предков, трудолюбие и оптимизм помогли ингушам выстоять даже в самые сложные годы, и сейчас они продолжают идти по пути созидания. Ингуши по праву могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния своего народа. Низкий поклон тем, кто так или иначе был сопричастен к судьбе нашей маленькой республики, кто многие годы трудился и продолжает трудиться во имя ее процветания.

Сегодня Ингушетия является полноправным субъектом Российской Федерации. Пройдя через все испытания и сохраняя веру в свое доброе будущее, республика обрела стабильность − как в общественно-политической ситуации, так и в экономическом развитии. Я часто приезжаю к себе домой, на родину предков и вижу, как сейчас в регионе открываются новые объекты социально-культурного назначения, строятся современные жилые дома, спортивные комплексы, базы отдыха, увеличиваются объемы производства промышленных предприятий. Столица Ингушетии Магас и Джейрахский район стали центром притяжения туристов и открыли республику с новой стороны. Сегодня Ингушетия — это не только привлекательный для инвесторов и бизнесменов регион, но и интересный уголок для путешественников, кто хочет в одном месте найти традиции кавказского гостеприимства, самобытную культуру и современный сервис. Я верю, что впереди у республики еще много побед и достижений на пути стабильного развития.

Мы — вайнахи, проживающие на территории Казахстана по-настоящему гордимся достижениями Ингушетии, нам есть на кого равняться и к чему стремиться в будущем. И в дальнейшем мы общими усилиями преодолеем все трудности, и вместе будем решать стоящие перед нами задачи. Хочу сказать, что вековая дружба, единство и согласие между ингушами и казахами, проверены годами, тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю. Несмотря на непосильный труд, голод, холод, репрессии, насильственные переселения, наши народы сохранили в себе человечность, и не озлобились. Сегодня, благодаря мудрой политике руководства Казахстана, у представителей многочисленных этносов, проживающих в республике, есть возможность сохранять свой национальный колорит, самобытность, язык, чтить традиции и обычаи. Для этого в Казахстане созданы многочисленные этнокультурные центры, национальные театры и творческие коллективы.

В день 30-летия воссоздания Ингушетии я хотел бы от себя лично и от имени всего казахского народа в лице ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», а также Ассамблеи народа Казахстана искренне поздравить жителей Республики Ингушетия с этой знаменательной датой, и пожелать самому молодому субъекту Российской Федерации дальнейшего процветания. Также я хотел бы выразить безмерную благодарность нашим соотечественникам, которые живут и работают за пределами Ингушетии, но душой и сердцем они находятся со своей малой родиной. Поэтому они прославили Ингушетию своими добрыми делами, героическими поступками и благородными миссиями, направленными во благо своего многострадального народа. В этот праздничный день искренне желаю всем своим землякам здоровья и благополучия, мира и согласия, больших успехов в трудовой деятельности во имя процветания своей родины!«

Напомним, территория современной Ингушетии в разное время находилась в составе Терской области, Чечено-Ингушской автономной области и Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году, после раскола СССР, был проведен всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем создания Ингушской Республики в составе РСФСР. Четвертого июня 1992 года Верховным советом РсФСР был принят Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ». С этого дня начинается отчет новейшей истории нашего народа, процесса становления государственности ингушского народа в составе РФ. По истечении трех десятилетий ингушский народ доказал свое право быть в едином строю народов своего Отечества — России, в строю народов нашей великой державы.

4 июня является для всех граждан Республики Ингушетия знаменательным событием, для всех, кто трудится на благо республики, кто жаждет ее процветания, торжества законности и искренне любит свою Родину. Достойно продолжая эти славные традиции, обогащая их, ингушский народ прилагает все усилия, чтобы идеи мира и согласия, уважения прав человека, независимо от его этнической и конфессиональной принадлежности, послужили прочной основой расцвета Ингушетии.