Торжества в сельских поселениях прошли в домах культуры, в городах юбилей отмечали в ДК и культурно-досуговых центрах, а в столице — традиционно на площади Алания перед стометровой башней Согласия.

В Магасе прошел международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Мероприятие собрало не только местных народных умельцев, но и ремесленников из других субъектов страны.

Территория фестиваля была разделена на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивали реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое. Жители и гости региона поучаствовали в 90 мастер-классах. Все мастер-классы были бесплатными, так как миссия фестиваля — возрождать народные промыслы, а не зарабатывать на них.

Помимо лазерных и огненных шоу, концерта, детской программы с аниматорами, власти порадовали горожан открытием «Аллеи отца» недалеко от «Аллеи матери России». Она появилась в восьмом микрорайоне столицы, ее протяженность 360 метров, предусмотрены дорожки, скульптурные композиции и освещение.

К бульвару подведены необходимые инженерные сети, электричество, обустроены искусственные водоемы, высадили деревья. Созданы условия для отдыха и прогулок семьями. На территории есть малые архитектурные формы, установлен бордюрный камень, уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, уличные фонари.

Работы были начаты в мае прошлого года в рамках программы «Комфортная городская среда». «Аллея отца» — одна из семи общественных территорий, выбранных для благоустройства по итогам рейтингового голосования граждан.

Разделить радостное событие с жителями Ингушетии прибыли делегации Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии.

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка зачитал приветственный адрес Владимира Путина. От себя же отметил, что сегодня в Ингушетии продолжается реализация федеральных и региональных проектов и программ, идет активная работа над сохранением многовекового культурного богатства и привлечением туристов из разных уголков страны.

«Уверен, что совместными усилиями все намеченные планы и проекты будут успешно воплощены в жизнь. Впереди Ингушетию ждет немало новых побед, результатом которых будет пользоваться подрастающее поколение. От всей души поздравляю вас с 30-летием со дня возрождения», — добавил Чайка.

Поздравил жителей региона заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

«Впервые я приехал в Ингушетию в 2020 году и открыл для себя ваш край. Тогда в моем сердце зародилось теплое отношение к вашему народу. Также гостеприимно республика открывается и для туристов, других гостей: в лицах детей, полных надежд на будущее, в лицах отцов, которые учат их самому главному — любви к Родине, в лицах ингушских матерей — заботливых и самоотверженных, в лицах молодых людей — защитников Отечества», — сказал Чернышов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что был свидетелем становления республики в тяжелые времена для всей страны.

«Северный Кавказ подвергался нападкам со всех сторон, страна выдержала, Республика Ингушетия выдержала, прошла сложный этап. Сегодня она показывает достойные результаты социально-экономического развития. Я уверен, это все благодаря поступательной работе, решениям всех руководителей, которые на определенных этапах возглавляли республику. И сегодня Махмуд-Али Макшарипович достойно ведет ее вперед по пути созидания. И, конечно же, это было бы невозможно без самого главного достояния — ингушского народа, трудолюбивого и умеющего дружить. Кабардино-Балкарию и Ингушетию связывают не только общие традиции и культура, но и узы вековой дружбы. Мы всегда были рядом — и в радости, и в горе. Мы должны продолжать в том же духе во благо укрепления нашего многонационального государства. Я абсолютно уверен: мы это сумеем сделать. Поздравляю жителей республики с этим праздником. Желаю благополучия и мирного неба», — сказал он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло напомнил, что после развала СССР все республики, края и области возвращаются к своим историческим корням и традициям.

«У Ингушетии своя многовековая история. В наших общих кавказских обычаях всегда была любовь к своей родине, к своей семье, уважение к старшим, добрососедские отношения. Желаю всем жителям республики и всем нам мира, добра и процветания», — отметил Меняйло.

Делегации посетили официальную часть празднования юбилея республики в здании администрации Главы и правительства Ингушетии, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке памяти и славы в городе Сунжа, побывали на большом концерте с участием звезд российской эстрады, известных исполнителей и творческих коллективов из регионов СКФО и ЮФО.

В рамках визита Чайка вручил орден «Родительская слава» Ахмеду и Пятимат Марзиевым. Награда присвоена семье Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Торжественная церемония вручения состоялась в зале славы администрации Главы и правительства Ингушетии в рамках праздничных мероприятий, посвященных 30-летию возрождения республики.

В удостоенной ордена семье воспитывается семеро детей. Старший сын Ибрагим является студентом Ставропольского многопрофильного колледжа. Они вместе с братом Илезом, учащимся 10-го класса, занимаются кикбоксингом и добиваются успехов в спорте. Дочь Макка увлекается актерским искусством, посещает студию и участвует в мини-спектаклях. Младшие обучаются в школе и дошкольных образовательных учреждениях. Все дети разносторонне развитые, целеустремленные, показывают высокие результаты в учебе, являются победителями олимпиад и различных конкурсов, активно участвуют в творческой жизни школы и города.

Основные торжества состоялись на обновленном стадионе в Сунже.

Специально для гостей, прибывших на личном транспорте, организовали парковочную зону на территории сунженского авторынка. Отсюда их забирали и довозили до места автобусы, которые каждые пять минут курсировали от авторынка до стадиона. Количество посадочных мест на стадионе после реконструкции увеличено почти в 2 раза. Теперь он рассчитан на 6,5 тыс. зрителей.

Центральное мероприятие всего празднования — грандиозный праздничный концерт с участием звезд российской, северокавказской эстрады, известных творческих коллективов стартовал в 19 часов. Программа началась с демонстрации видеоролика о красотах Ингушетии, инвестиционном и экономическом потенциале республики. В роли конферансье выступили народный артист России и Ингушетии Владимир Березин и известная телеведущая Элиза Барахоева.

Музыкальную часть праздничного вечера открыл оркестр народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. Затем на сцену вышла актриса театра и кино, заслуженная артистка России, народная артистка Ингушетии Тамара Яндиева.

Поздравить жителей Ингушетии и выступить на концерте приехали Николай Басков, Стас Михайлов, Зарина Тилидзе, Айна Алиева, Тамара Дадашева, Рагда Ханиева, Алика Богатырева, Элина Дагаева, Георгий Муладзе, Сослан Дзуцев, госансамбль песни и танца Адыгеи «Исламей». Также на сцене выступили государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», вокально-хореографический ансамбль Ставропольской государственной филармонии.

Зрительные ряды были полностью заполнены. Гости располагались на трибунах, на специально установленных дополнительных местах, всего было распространено 5,6 тыс. билетов.

Песни, посвященные Ингушетии, Кавказу, России прозвучали в исполнении звезд российской эстрады, артистов из различных регионов СКФО и ЮФО. Кроме того, на сцене были показаны хореографические номера, а в заключение гости смогли посмотреть представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Перед началом празднования также можно было ознакомиться с выставками декоративно-прикладного искусства местных мастеров и мастериц, а также отведать продовольственные товары местного производства от ингушских фермеров на специализированных стендах.

Музыкальная часть праздника длилась около двух часов. Те же, кто не смог посетить концерт в Сунже, могли наблюдать за происходящим в эфире Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».

В ходе концерта был показан видеоролик из архивов с бывшими главами республики. В нем отмечалось, что 4 июня 1992 года Верховный совет Российской Федерации подписал закон об образовании Республики, утвердив волю наших народов о восстановлении ингушской государственности в составе России.

Поздравление Президента России Владимира Путина озвучил полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка. Затем было показано обращение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

После концертной программы на стадионе в Сунже состоялся розыгрыш, ставший интригой праздника. Всего организаторы разыграли 30 ценных призов: шесть ноутбуков, шесть телевизоров, пять холодильников, шесть мобильных телефонов, шесть планшетов.

Главный приз автомобиль — «Лада Веста» от Главы региона Махмуд-Али Калиматова — достался юному зрителю из Назрани Харону Султыгову, у которого оказался счастливый номерок «2932». Именно этот номерок вытянула одна из юных зрительниц 8-летняя Динара во время открытой жеребьевки. Харону и его отцу после процедуры регистрации вручили подарочный сертификат на автомашину.

Напомним, для участия в лотерее нужно было предъявить билет с индивидуальным номером, который зрители получали при входе на мероприятие. Все призы разыгрывались в финале вечера. Победителя определяли путем жеребьевки. Участвовали в розыгрыше только присутствующие на концерте.

В 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный совет России принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ». Ранее Ингушетия обладала своей автономией и в 1924-1934 годах существовала как Ингушская автономная область со столицей во Владикавказе.