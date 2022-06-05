Мовсар Евлоев посвятил свою 6-ю победу в UFC 30-летию Ингушетии
28-летний российский боец полулёгкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей в бою турнира UFC Вегас 56 над 30-летним представителем США Дэном Иге.
На счету Евлоева уже 16 побед кряду в ММА и шесть — в UFC. При этом Мовсар не потерпел ни одного поражения.
Свою победу боец посвятил 30-летию Ингушетии, которое отмечалось в республике 4 июня.
Мовсар вышел на третье место по текущим самым длинным победным сериям в полулёгком весе, сравнявшись с Забитом Магомедшариповым. Впереди лишь Арнольд Аллен (9) и Александр Волкановски (9).
Перед боем с Иге Евлоев занимал 13-е место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а его оппонент — 10-е. Отметим, что американец потерпел третье поражение кряду и шестое — за карьеру в ММА.