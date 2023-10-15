Поздравление

Калиматов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«От всей души поздравляю замечательных тружеников дорожной отрасли республики с Днем работников дорожного хозяйства! Благодаря вашему добросовестному, ударному и ответственному труду успешно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в Ингушетии создано множество объектов современной дорожной инфраструктуры, выполнен ремонт целого ряда объектов», — цитирует пресс-служба слова руководителя региона.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что в дорожном хозяйстве республики работают настоящие профессионалы, которые хорошо знают и любят свое дело.

«Большое искреннее спасибо строителям, специалистам, инженерам, проектировщикам, рабочим, всем кто словом и делом причастен к созданию современных дорожных магистралей, больших и малых дорог. Ветеранам дорожного хозяйства республики выражаю глубокую признательность за их посвященные годы на благо обществу и важный вклад в развитие инфраструктуры.», — добавил Глава республики, отметив их особую роль в жизни региона.

Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на то, что дорожное развитие Ингушетии является ярким свидетельством успешного, устойчивого и постепенного прогресса региона, что обеспечивает благоприятную обстановку для формирования комфортной городской среды.

«Желаю всем работникам дорожного хозяйства большого личного счастья, здоровья и успехов! Пусть вас всегда радуют новые трудовые достижения, которые служат процветанию родной республики и страны», — резюмировал Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в июле 2023 года республика успешно завершила реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого реконструировано девять автомобильных дорог, протяженностью 28 километров, а также одно мостовое сооружение — 90 погонных метров.

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