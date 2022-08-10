Конфликт в лесном массиве в Ингушетии закончился убийством ранее судимого мужчины

«Правоохранители получили сообщение о том, что в лесном массиве села Пседах Малгобекского района нашли труп 43-летнего ранее судимого по ст. 105 УК России местного жителя. В 76 метрах от этого места обнаружен пистолет», — сказал собеседник издания.

Силовики быстро установили личность подозреваемого в совершении преступления. Мужчина 1969 года рождения из того же села пришел с повинной.

По его версии, в ходе внезапной ссоры его оппонент достал пистолет и начал стрелять по нему. После этого подозреваемый забрал пистолет и ударил того по лицу и направился домой. В это время, услышав выстрелы за спиной, он спрятался в укрытии и произвел один или два выстрела в его сторону. Сдавшийся стражам правопорядка выдал пистолет ТТ, один магазин к нему с двумя патронами. Дело на задержанного возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).