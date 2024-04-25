УПЧ в Ингушетии и бизнес-омбудсмен региона провели совместный прием

Цель приёма — обеспечить дополнительные государственные гарантии защиты прав граждан и законных интересов бизнесменов, которые работают на территории республики.

Собеседник из пресс-службы ведомства сообщил, что граждане обратились на приём за правовой консультацией, чтобы узнать, как открыть КФХ, СПК, СППК, ООО или ИП и как вести деятельность этих организаций. Также были рассмотрены вопросы получения государственной грантовой помощи.

В результате граждане получили интересующую их информацию и разъяснения о том, какие средства они могут использовать для реализации своих прав и законных интересов. Консультация помогла заявителям получить ответы на волнующие их вопросы и послужила дополнительным источником защиты их прав.

«Данный приём является значимым шагом в направлении повышения уровня правовой осведомлённости, налаживания диалога между гражданами и государством и создания условий для реализации права на доступ к правосудию. Такие совместные встречи позволяют выстроить более эффективную систему правовой помощи и предоставления качественных услуг обратившимся гражданам и бизнесменам», — отметил представитель ведомства.

В целом мероприятие свидетельствует о том, что уполномоченные по правам выполняют свою ключевую задачу — защиту прав человека независимо от его статуса и рода деятельности, а также вносят вклад в создание стабильного правового пространства в регионе.