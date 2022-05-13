Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, о достижении одарённых детей стало известно мэру Назрани Урусхану Евлоеву и депутату Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Тимуру Канокову, они решили поощрить победителей и отметить их успех.

Глава Назрани пригласил триумфаторов — Амину Ичиеву, ученицу школы № 4 с. п. Нестеровское, лауреата в номинации «ИЗО», и Адама Саутиева, ученика СОШ № 12 с. п. Инарки, лауреата в номинации «Литературный салон» — в администрацию города, пообщался с ними и их родителями и от имени депутата Тимура Канокова и от себя лично вручил подарки.