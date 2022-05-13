Муниципалитет

Мэр Назрани встретился с победителями проекта «Одаренные дети — будущее России»

0

Ингушских школьников, победителей в двух номинациях Московского международного форума «Одарённые дети — будущее России» поощрили власти Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, о достижении одарённых детей стало известно мэру Назрани Урусхану Евлоеву и депутату Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Тимуру Канокову, они решили поощрить победителей и отметить их успех.

Глава Назрани пригласил триумфаторов — Амину Ичиеву, ученицу школы № 4 с. п. Нестеровское, лауреата в номинации «ИЗО», и Адама Саутиева, ученика СОШ № 12 с. п. Инарки, лауреата в номинации «Литературный салон» — в администрацию города, пообщался с ними и их родителями и от имени депутата Тимура Канокова и от себя лично вручил подарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объявлены флешмобы в рамках празднования 30-летия возрождения республики
В Ингушетии состоялась премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Вице-премьер Новак посетил промышленные предприятия Ингушетии в ходе рабочего визита
Двух дебоширов в Ингушетии ждет суд за нападение на полицейского
Вице-премьер Александр Новак прибыл в Ингушетию
Дзюдоисты из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на международном турнире в городе Оренбурге
В Ингушетии прошёл очередной тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022»
Куратор СКФО Александр Новак посетит Ингушетию с рабочим визитом
Для лечения детей с патологией сердца в Ингушетию прибыли врачи медцентра имени Бакулева
Свыше 8,4 тыс. жителей Ингушетии отдали свои голоса за проекты благоустройства
В Ингушетии повышают надежность электроснабжения 9 тыс. городских и сельских жителей

Главное

Яндекс.Метрика

 