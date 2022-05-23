На стадионе в Ингушетии нашли тело молодого человека

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Сторож обнаружил труп местного жителя на территории стадиона Сунжи, умершего от передозировки, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«В Сунженскую больницу с предварительным диагнозом: интоксикация неизвестными медицинскими препаратами доставлены 30-летний житель Сунжи и труп мужчины 1995 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Скончавшийся проживал в том же городе», — сказал источник.

В медучреждение для выяснения обстоятельств смерти мужчины выезжали сотрудники полиции и республиканского главка СКР. На месте происшествия следователи нашли два медицинских шприца и ложку. В больницу также приезжали представители органов местного самоуправления.

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