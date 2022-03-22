На стометровую башню «Согласия» в Ингушетии водрузили флаг со знаком Z

0

На вершину стометровой башни «Согласия» в столице Ингушетии Магасе в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, водрузили флаг со знаком Z, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Перед главной достопримечательностью республики — стометровой ингушской башней по поручению мэра города Усмана Аушева прошло мероприятие в поддержку наших военнослужащих, которые с честью выполняют свой воинский долг на передовой. Юнармейцы гордо развернули флаг с символикой данного мероприятия — буквой Z. Неспешным шагом флаг был передан сотрудникам МЧС, которые в свою очередь вознесли и установили его на вершину башни», — говорится в сообщении.

По словам Усмана Аушева, выразить свою поддержку защитникам очень важно, так как они рискуют своей жизнью ради мирного будущего.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава фирмы в Ингушетии ответит в суде за незаконную регистрацию объектов газоснабжения на 360 млн руб.
Глава Ингушетии заявил, что у региона есть возможности обеспечить себя продовольствием
Ингушетия решила взаимодействовать с рядом регионов в сфере внутреннего туризма
В горах Ингушетии сделали противогололедную подсыпку после внезапно выпавшего снега
В Сунже высадили 150 саженцев в рамках акции «Сад памяти»
Команда «Гамурзиево» стала зимним чемпионом Ингушетии по мини-футболу
В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя
В Назрани прошла неформальная встреча представителей власти Ингушетии с спортсменами и тренерами
В Ингушетии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 30-летию республики
31 новый случай Covid-19 зарегистрирован в Ингушетии за сутки
Обувная фабрика в Ингушетии в условиях санкций наращивает производство

Главное

Яндекс.Метрика

 