На стометровую башню «Согласия» в Ингушетии водрузили флаг со знаком Z

«Перед главной достопримечательностью республики — стометровой ингушской башней по поручению мэра города Усмана Аушева прошло мероприятие в поддержку наших военнослужащих, которые с честью выполняют свой воинский долг на передовой. Юнармейцы гордо развернули флаг с символикой данного мероприятия — буквой Z. Неспешным шагом флаг был передан сотрудникам МЧС, которые в свою очередь вознесли и установили его на вершину башни», — говорится в сообщении.

По словам Усмана Аушева, выразить свою поддержку защитникам очень важно, так как они рискуют своей жизнью ради мирного будущего.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.